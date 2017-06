Bollette più care per l'elettricità. Gas più economico con bassi consumi

(Teleborsa) -. Lo annuncia l'Autorità per l'Energia ed il Gas, rivedendo le tariffe per il terzo trimestre del 2017.Dal prossimo 1 luglio per la famiglia-tipo in regime di "Tutela", laregistrerà una variazione del, mentre per illa diminuzione sarà delL'andamento dell'e' legato a prezzi nel mercato nazionale all'ingrosso previsti in rialzo nel prossimo trimestre, derivanti dagli attesi, già manifestatisi nel mese di giugno particolarmente torrido e con scarsa idraulicità cumulata dal passato inverno.Per ilinvece la stagione diimplica - come previsto - una riduzione dei prezzi nei mercati all'ingrosso continentali.L'aumento delle tariffe comporterà una(dal 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017) di, con una variazione del +1,8% rispetto all'anno prima. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la, con una variazione del -3,6%, corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.