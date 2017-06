Giglio Group sigla accordo strategico con MEI.com in Cina

Giglio Group

Alibaba

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con MEI.com, uno dei principali luxury store online in Cina, dal 2015 di proprietà del GruppoL'accordo tra Giglio Group e MEI.com siglato su base annuale con possibilità di estensione per gli anni successivi, ha una valenza strategica rilevante perché consentirà a Giglio Group, attraverso la propria divisione fashion, di proporre e commercializzare i prodotti di abbigliamento e di accessori di alcuni dei luxury brand italiani più rinomati su MEI.com e su tutti i canali social e app a esso collegati.MEI.com, piattaforma nata nel 2010 e acquisita nel 2015 dal colosso Alibaba, si posiziona come riferimento per lo shopping di alta qualità e "customer oriented" in Cina, con oltre 500 brand partners tra i più importanti marchi del fashion italiano e internazionali.