Il Sole 24 Ore, l'assemblea delibera aumento di capitale da 50 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti delha approvato una ripianamento dlele perdite in base all'articolo 2447 del codice civile. L'aumento sarà concluso. Nella parte ordinaria i soci hanno invece approvato il. Era presente il 68,5% del capitale, di cuoi Confindustria con il 67,5%.In realtà, il, rappresentato da, intervenuto in assemblea, ha definito l'aumento di capitale "modesto" se rapportato ad un patrimonio netto negativo di 48 milioni ai primi tre mesi del 2017.Tuttavia, il Presidenteha confermato anche la, che consentirà al quotidiano economico finanziario di reperire, non 20 come si era preventivato, e che vanno ad aggiungersi ai 50 milioni di ricapitalizzazione consentendo diNel corso dell'assemblea, definendolo un passosia per motivi di mercato che per le spese "fuori controllo" della passata gestione., ha spiegato, sottolineando che si intravede nel digitale una possibilità di crescere. La prospettiva di crescita moderata dei ricavi ha dunque reso indispensabile agire sui costi in modo più marcato del previsto.In assemblea il Comitato di redazione ha sollecitato anche l'eventuale, che Fossa non ha escluso, spiegando "è stato dato mandato all'amministratore delegato di fare un audit, che è in corso, appena si chiuderà questa fase procederemo".