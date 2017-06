Tokyo archivia la giornata con il segno meno

(Teleborsa) -con l'indiceche cede lo 0,47%, mentre ilmostra un ribasso più contenuto dello 0,21%. Laha seguito la scia negativa lasciata da Wall Street che è stata appesantita da Google dopo la multa da oltre 2,4 miliardi di euro arrivata dall'Antitrust , in caloche cede l'1%.Bene le borse cinesi, conche cede lo 0,46%. In retromarcia ancheche arretra dell'1,16 %.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra negativacon che perde l’1,49%. Contiene le perditeche lima dello 0,02%. Frazionali ribassi per-0,28%.rimane chiusa per festività.