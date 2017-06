Migranti, passo formale dell'Italia all'UE: si ipotizza blocco alle navi straniere

(Teleborsa) - Non si arresta la marea umana degli immigrati che in queste ore si sono riversate sulle coste dell’ Italia. La vicenda sta assumendo i contorni di una vera emergenza tanto da cheIl Governo ha dato mandato al rappresentante presso la UE ,l'ambasciatorei, di porre al commissario per le migrazioniil tema degli sbarchi nel nostro Paese.i, da 22 navi, molte di queste di organizzazioni non governative. E’ l'allarme che ha lanciato dal Capo dello Stato."In questi giorni sono arrivate 12mila persone. La situazione è difficile, se si va avanti con questi ritmi, se gli sbarchi non si fermano, il fenomeno diventa ingestibile, ha spiegato il Presidente della Repubblica dal Canada dove Mattarella è in visita di Stato Una posizione che era stata già espressa dal Segretario del PD Matteo Renzi, che aveva parlato di "numeri non più sostenibili".Al Capo dello Stato ha fatto eco il Premier: "Siamo in queste ore alle prese con la difficile gestione dei flussi migratori. Un Paese intero si sta mobilitando, si sta impegnando per governare i flussi e per contrastare i trafficanti. Non per soffiare sul fuoco ma per chiedere al alcuni paesi europei di smetterla di girare la faccia dall'altra parte perché questo non è più sostenibile".. Vista la gravità del momento il Ministro degli Interni Marco Minniti è stato costretto a lasciare Washington, dove avrebbe dovuto tenere una serie di incontri istituzionali. La situazione è bollente, mentre il dibattito sullo "Ius soli", ossia la possibilità di concedere la cittadinanza a tutti i bambini nati in Italia, indipendentemente dalla provenienza dei genitori, continua.