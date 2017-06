Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 21.349,63 punti, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.423,41 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,11%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,76%),(+0,56%) e(+0,46%).Tra i(+10,96%),(+1,73%),(+0,82%) e(+0,73%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,18%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,67%.Altra i, si posizionano(+3,16%),(+2,35%),(+2,13%) e(+2,05%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,12%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,68%.Sensibili perdite per, in calo del 3,33%.In apnea, che arretra del 2,27%.