MolMed sigla accordo per commercializzazione Zalmoxis in Asia

MolMed

(Teleborsa) -e TTY Biopharm siglano unIl contratto di licenza e distribuzione definisce itermini e le condizioni per importazione, uso, commercializzazione, vendita e/odistribuzione di Zalmoxis nel trattamento di neoplasie ematologiche a, come previsto nel term sheet firmato dalle due società il 7 febbraio scorsoi.Zalmoxis ha ottenuto dalla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione condizionata in commercio per iltrattamento di pazienti adulti affetti da leucemie o altre neoplasie ematologiche ad alto rischio, impiegata in combinazione con il trapiantoaplo-identicodi cellule staminali emopoietiche.In base ai termini e alle condizioni del contratto siglato oggi, leche, se necessario, effettuerà anche ulteriori sperimentazioni cliniche per ottenere dette autorizzazioni, e condurrà tutte le attività regolatorie che ne seguiranno, ivi incluse l’accesso al mercato e la negoziazione di prezzo e rimborso.comprensivi di un pagamento iniziale e dilegate allo svolgimento dei processi autorizzativi e al raggiungimento di determinati livelli di ricavi; le verranno inoltre riconosciuteeffettuate in ciascun Paese coperto dall'accordo.Frattanto, il titolo MolMed sta facendo piuttosto bene oggi a Piazza Affari, dove guadagna il 2,84%