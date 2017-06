Zona Euro, inflazione scende meno delle attese

(Teleborsa) - L, restando sotto il target fissato dalla. Un'indicazione che provoca incertezza dopo le parole da falco di Draghi , solo in parte ridimensionate dal vice presidente Victor Constancio Secondo l', che oggi ha pubblicato la stima flash per il mese di maggio, l'inflazione è attesa all', su base tendenziale, dall' 1,4% del mese precedente. Il dato è superiore alle attese che indicavano un rallentamento più marcato dell'1,2%.L'- che esclude energia, cibo e tabacchi - è vista in crescita del +1,1% dal +0,9% precedente e contro l'1% del consensus, mentre quella che esclude solo l'energia è attesa al +1,2%.Tra le principali componenti dell'inflazione dell, i prezzi dei cibi, alcol e tabacchi dovrebbero aver riportato un incremento dell'1,6% (+1,5% precedente), quelli dei servizi una crescita dell'1,6% (+1,3% precedente), mentre l'energia dovrebbe aver segnato un rallentamento al + 1,9% dopo il +4,5% precedenti.