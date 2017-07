L'attività industriale è ancora in recupero per Confindustria

(Teleborsa) -. E' quanto indicato dal, che rileva una crescita congiunturale dello 0,4%.al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in giugno delrispetto a giugno del 2016; in maggio si era avuto un progresso del 2,4% sullo stesso mese dell’anno scorso.Glisono cresciuti dell’in giugno su maggio (+1,7% su giugno 2016), quando erano aumentati dello 0,6% su aprile (+2,0% sui dodici mesi).Ildovrebbe ereditare una variazione congiunturale di, in linea con quella del secondo trimestre e in ripresa dal -0,3% sul quarto del 2016.Secondo ille valutazioni degli operatori del manifatturiero sono molto positive e lasciano intravedere un buon andamento dell’attività nei mesi estivi. L’indicatore di fiducia () è salito in giugno a, sostenuto da un netto miglioramento delle valutazioni sulle condizioni attuali.Ilè aumentato di 1,5 punti, spinto da entrambe le componenti (+3,2 quella interna e +5,3 quella estera); +1,9 il saldo relativo alla produzione. Ilnel 2° trimestre è superiore di 1,2 punti rispetto a quello medio del primo. Infine nella stessa direzione muovono il PMI manifatturiero e le sue componenti (indagine).