Wall Street chiude a due velocità. Martedì chiusa per festa Indipendenza

(Teleborsa) -, consolidando sui record raggiunti di recente e dopo aver chiuso un primo semestre da record.Scambi sottili per questa seduta pre-festiva, dato che ilBuoni spunti dall' ISM manifatturiero e dai dati sulle spese costruzioni A New York, ilregistra n rialzo dello 0,29%, mentre lo, sale dello 0,1% a 2.423,41 punti. In ribasso il(-0,88%). In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,00%),(+1,34%) e(+0,91%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,85%) e(-0,54%).Al top tra i(+2,47%),(+1,98%),(+1,92%) e(+1,71%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,10%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.(+2,01%),(+1,64%),(+1,52%) e(+1,45%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Affonda, con un ribasso del 3,62%.Crolla, con una flessione del 2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,51%.