Atlantia, il 2 agosto assemblea straordinaria per OPAS Abertis

(Teleborsa) -ha convocato per il prossimo 2 agosto l'assemblea straordinaria e ordinaria sull'OPASNel dettaglio, l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare in parte straordinaria in merito alla, con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras.In parte ordinaria, i soci dovranno approvare l’adozione di una lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di un ristretto numero di “core people” (amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche e dirigenti o dipendenti della Società o delle sue controllate) finalizzato a favorire il processo di integrazione e creazione di valore del nuovo Gruppo che si formerà a valle del completamento dell’operazione.