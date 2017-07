Notorious Pictures acquisisce 13 opere cinematografiche da Lakeshore Entertainment

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights)attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha acquisito i diritti full rights per tutti i canali di distribuzione sul territorio nazionale di 13 opere cinematografiche da Lakeshore Entertainment, leader a livello mondiale nella distribuzione, produzione e vendita di opere cinematografiche.Tra le opere acquisite:"Grazie all’acquisizione di questa library andiamo ad arricchire ulteriormente la nostra offerta sui canali free e Pay TV con delle opere cinematografiche di valore assoluto che in alcuni casi sono divenuti delle vere e proprie pietre miliari del cinema internazionale”, ha commentatodi Notorious Pictures.