SEN 2017, consultazioni su strategia energetica estese a fine agosto

(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente hanno(SEN) avviata lo scorso 12 giugno.La proroga - spiegano i ministeri - è stata decisa in considerazione dellae dellain consultazione, che comprende sia diversi scenari energetici globali che vari focus su settori e misure specifiche, per dare un maggior tempo agli interessati di presentare le proprie osservazioni.Si tratta di un documento di, elaborato dal governo in armonia con le direttive comunitarie e dietro consultazione di tutti gli attori, che ha lo scopo di indicare le priorità diper conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi delladelle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, del potenziamento della dotazione infrastrutturale, della promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, del potenziamento della ricerca nel settore energetico e della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia.La SEN 2017 si pone un un importante. Ciò implica elevare il target fissato dall'UE per la quota di produzione mediante rinnovabili dal 24% al 27%. Il documento si propone poi tre obiettivi: allineare i prezzi energetici all'UE, migliorare la sicurezza nell'approvvigionamento, decarbonizzare il sistema energetico. Tutto questo passando per un miglioramento dell'efficienza energetica e per il potenziamento del ruolo del gas.