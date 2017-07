Borse europee deboli, dati macro in focus

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza debole per le principali borse europee in unadi Italia e in altre economie della zona euro, dopo le buone letture degli indici per il comparto manifatturiero.L'attenzione degli investitori è rivolta anche allain cui è stato deciso il secondo rialzo dei tassi USA, da dicembre 2016 . Domani sarà la volta delle minute della BCE mentreIn attesa di questi importanti dati l'è poco mosso riportando una variazione pari a +0,15%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.226,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 47,09 dollari per barile.Piccolo passo in avanti dello, che raggiunge quota 165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,12%.resta vicino alla parità(-0,07%). Piatta, mentre viaggia senza spunti, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,26%. Sul listino milanese, fa bene il comparto lusso, banche nel complesso deboli ad eccezione di UBI, vanno giù i petroliferi.di Milano, troviamo(+2,24%) e(+1,70%) su cuiha avviato la copertura con giudizioLe peggiori performance, invece, si registrano su, -1,97% sulla scia della debolezza evidenziata dal petrolio. Il titolo risente anche del taglio del giudizio da parte di Barclays a equal weight. Tra le uitlities,scende dell'1,12%.Nel comparto bancario, che resta in focus a Piazza Affari si muove dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. MPS ha incassato il sì da Bruxelles al piano di ristrutturazione al 2021 che prevede esuberi per oltre 5 mila unità . Occhi puntati sudopo il rally di ieri con il mercato che ha approvato il piano di rafforzamento patrimoniale