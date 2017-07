Nokia

(Teleborsa) -fa affari con il colosso degli smartphone cinese Xiaomi.I due gruppi hanno siglato un accordo di collaborazione aziendale e un accordo di brevetto pluriennale. Nokia e Xiaomi lavoreranno insieme su soluzioni di trasporto ottico per l'interconnessione datacenter. Le due società inoltre sono pronte a esplorare opportunità di ulteriore cooperazione in settori come l'Internet delle cose, la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale.