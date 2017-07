Wall Street viaggia a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) -Dopo la chiusura di ieri 4 luglio, per l'Indipendence Day , la borsa dioggi ha aperto i battenti con l'attenzione degli investitori che rimane rivolta allache fra poco pubblicherà i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria. In quell'occasione è stato deciso il secondo rialzo dei tassi USA, da dicembre 2016 Dal fronte macro, il dato sugli ordini industria di maggio ha mostrato un settore in rallentamento , illima lo 0,02%. Sulla stessa linea, incolore loche sale dello 0,11%. Guadagni per ilTra i(+1,67%),(+1,58%),(+1,39%) e(+0,76%). Lsuche prosegue le contrattazioni a -1,87%., che mostra un incremento dell'1,17%.che evidenzia un bel vantaggio dell'1,73%., che evidenzia una perdita dell'1,61%.Al top tra i, si posizionano(+3,95%),(+3,72%),(+3,52%) e(+3,28%). Le più forti vendite sono su, che prosegue le contrattazioni a -18,92%., con una flessione del 4,56%.suche soffre un decremento del 3,52%.perche registra un ribasso del 2,55%.