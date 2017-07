Atlantia in retromarcia a Piazza Affari

gestore della più estesa rete autostradale europea

(Teleborsa) - In retromarcia Atlantia a Piazza Affari. Il titolo ha cambiato rotta dopo che stamane all'avvio delle contrattazioni era partita in buon rialzo. Jp Morgan sarebbe pronta a lanciare una controfferta su Abertis . Lo hanno rivelato rumors di stampa.Lo scenario di medio periodo per ilratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,06 Euro. Supporto a 24,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,72.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)