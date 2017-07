Banca Carige ancora in corsa a Piazza Affari

Banca Carige

(Teleborsa) - Continua a inanellare una serie di sedute positiveIl titolo che ieri a chiuso in rally grazie al via libera al piano di rafforzamento patrimoniale , stamane mette a segno un guadagno del 3,72%, dopo che stamane ha annunciato che l'istituto ha ceduto crediti in sofferenza per un valore nominale di 938 milioni.







Il quadro tecnico di breve periodo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,267 Euro. Rischio di discesa fino a 0,2526 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,2814.





Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)