L'INPS fa chiarezza sui nuovi voucher

(Teleborsa) - anche se in una nuova veste , ma come cambia materialmente la disciplina delle prestazioni occasionali? L’, che gestirà i versamenti del datore di lavoro e le erogazioni dei compenso al lavoratore,La nuova normativa prevede innanzitutto: il, per le persone fisiche non nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione, ed il, valido per gli altri datori di lavoro (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, P.A, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata).In entrambi i casi datori e lavoratori dovranno registrarsi attraversodall'ente di previdenza. Ildovrà versare la provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso l'F24 o tramite strumenti di pagamento elettronici, inserendo in procedura la comunicazione di lavoro occasionale. Ilriceverà dall'Istituto previdenziale il pagamento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.Gli occasionali non potranno ottenere compensi di importo superiore ada parte di un singolo datore, mentre il tetto non potrà superare iricevute in questo modo. Un vincolo di pari valore verrà stabilito come limite per i datori ai compensi erogabili a tutti i lavoratori.: la Coldiretti lamenta "inammissibili ritardi burocratici", che potrebbero privare opportunità di lavoro nell'attività stagionale agricola per 50 mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati, mettendo a rischio la vendemmia e le raccolte estive di frutta e verdura.Rimane a monte il problema dell', che verranno impiegate con simili contratti atipici, sottolineato recentemente dal Presidente dell'Istat Giorgio Alleva