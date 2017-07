Mittel: CdA nomina per cooptazione Patrizia Galvagni

Mittel

(Teleborsa) - Il CdA diha nominato, per cooptazione,, come Amministratore indipendente, nel Cda della holding.La Galvagni che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile nella quale sarà proposta la conferma della sua nomina, sostituisceche si era dimessa lo scorso 26 giugno. Con la sua nomina si completa la composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.Integrati anche i Comitati interni.