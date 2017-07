Mutui: cala la domanda nel I semestre del 2017, ma aumenta l'importo richiesto

(Teleborsa) -(-5,7% rispetto al 2016), ma si registra una decisa crescita dell'importo medio, che ha quasi raggiunto la quota di 125 mila euro, con un incremento del 2% rispetto al 2016. Sono questi gli ultimi dati delrelativo ai primi sei mesi dell'anno. Lo riporta Idealista.itrispetto allo stesso mese dell’anno precedente (valore ponderato, a parità di giorni lavorativi), probabilmente anche a causa del rallentamento delle surroghe in atto da inizio anno.- Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, l’ultima rilevazione del Barometro CRIF registra segnali incoraggianti. Nello specifico, nel mese di giugno appena concluso il valore medio richiesto si è attestato a 127.282 Euro, decisamente superiore a quello registrato nel corrispondente mese dell’anno precedente (quando era risultato pari a 122.992 euro).Più in generale, quindi, nei primi sei mesi dell’anno in corso sembra consolidarsi il trend di costante incremento del valore:rispetto al dato del corrispondente periodo dell’anno precedente.