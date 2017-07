UniCredit, Jean Pierre Mustier banchiere dell’anno

UniCredit

(Teleborsa) -, amministratore delegato diè stato nominato "banchiere dell’anno" da Euromoney che ha assegnato all'istituto di Piazzai anche altri Awards for Excellence in diverse categorie.Euromoney ha così motivato il premio Banchiere dell'Anno: "Jr ha compiuto passi da gigante nel percorso di trasformazione di una banca italiana in difficoltà, in una banca europea con un futuro radioso. Gli obiettivi raggiunti includono il completamento di un aumento di capitale da 13 miliardi di euro , le cessioni di attività e rami d’azienda non strategici e non performanti".