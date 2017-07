Anima Holding, in corso discussioni preliminari per eventuale integrazione con Aletti

Anima Holding

(Teleborsa) -, facendo seguito alle indiscrezioni di stampa recentemente pubblicate, e su richiesta delle autorità di vigilanza, conferma l ’interesse strategico per possibili aggregazioni con altre società di gestione del risparmio Con specifico riferimento all’ eventualità di una integrazione con Aletti Gestielle , questa sarebbe "coerente con tali linee guida di crescita per linee esterne" dato anche il rapporto in essere fra i rispettivi Gruppi.Ad oggi - conclude Anima - "sono in corso discussioni preliminari per verificare se tale opzione sia percorribile".Il titolo Anima conferma il trend rialzista a Piazza Affari mostrando un progresso di oltre il 5%.