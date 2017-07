Anima, raccolta netta positiva anche a giugno

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta del Grupponel mese di giugno è stata positiva per circa 290 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,7 miliardi di euro.Il totale delle masse gestite a fine giugno 2017 è di oltre 75 miliardi di euro, con un aumento di circa il 5% sul dato di fine giugno 2016."Anche il mese di giugno conferma il trend positivo di raccolta e in particolare il recupero del canale retail dove stiamo assistendo ad un ritorno alla normalità anche grazie ai recenti interventi sul settore bancario”, ha commentato, Amministratore Delegato di Anima Holding e Anima Sgr.