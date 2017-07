Lavoro a rischio, tornano a crescere i morti sul lavoro nel 2017

(Teleborsa) -, a fronte di un calo delle denunce totali per infortuni sul lavoro e per malattie professionali. Lo rende noto l', osservando un'inversione di tendenza per i sinistri rispetto ai primi mesi dell'anno presentate nei primi 5 mesi di quest'anno sono state 375, 11 in più rispetto ai 364 decessi dell’analogo periodo del 2016 (). L’incremento è da attribuirsi esclusivamente all'(da 285 a 320 casi mortali, pari al +12,3%), mentre è boom di lavoratrici decedute (+10,8%).A livello territoriale, sonoche contribuiscono all'aumento delle denunce di infortuni mortali (22 casi in più a fronte di 9). A ciò si aggiunge unper gli eventi mortali, con 81 casi registrati contro i 59 di maggio 2016.Invece lesono state quasi 272.000, 548 in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 (-0,2%), sintesi di un calo dello 0,5% registrato per i lavoratori (oltre 900 casi in meno) e di un aumento dello 0,4% tra le lavoratrici (quasi 400 in più).Allahanno contribuito soltanto l’(-6,4%) e la gestionedelle scuole pubbliche statali (-3,3%), mentre le gestionihanno fatto segnare un, pari rispettivamente allo 0,7% e al 2,7%. A livello territoriale, le denunce di infortunio aumentano al Nord (quasi 2.500 casi in più) e diminuiscono nel Centro-Sud (-3.000).Lesono state poco più di 26.000, 1.319 in meno rispetto ai primi cinque mesi del 2016 (-4,8%), confermando il calo già rilevato nei mesi scorsi.