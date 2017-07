Trenitalia: primo semestre più che positivo, aumenta la puntualità delle corse regionali

(Teleborsa) - Una(arrivo entro i 5 minuti dall'orario previsto) del 91,1% e un(corse effettuate rispetto alle programmate) del 99%. Indici che, considerando le sole cancellazioni (0,4%) e ritardi (2,7%) imputabili direttamente a Trenitalia salgono al 99,6% come regolarità e 97,3% di puntualità.: a maggioE' ilche vedegestiti dalla società di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato.I primi sei mesi riguardano un milione e 7880 delle corse effettuate nelle Regioni e Province Autonome dove Trenitalia gestisce il servizio, per un totale di 78 milioni e 280.503 km percorsi e 226 milioni e 800.412 passeggeri saliti a bordo.degli indici medi nazionali del 2016. La puntualità reale aumenta dello 0,1%, la regolarità del servizio resta sullo stesso valore.Risulta: nella fascia 6-10 è il 93% dei convogli ad arrivare puntuale, percentuale in leggera flessione rispetto allo scorso anno (-0,1%) ma per cause non imputabili a Trenitalia, che vede invece ridurre dello 0,3% i ritardi di sua diretta responsabilità.Il, con poche eccezioni, risulta positivo un po’ in tutte le regioni, con. Quello, dovee la Campania, dove gli annullamenti del servizio imputabili all’azienda di trasporto sono diminuiti dello 0,3%.