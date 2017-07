Banca Carige, via libera a cessione NPL per 1,2 miliardi

Banca Carige

(Teleborsa) - Il CdA diha avviato il processo di identificazione di un secondo portafoglio di sofferenze da inserire in virtual data room entro il mese di luglio (a valle del completamento della vendita della prima tranche relativa alla cartolarizzazione con GACS): passaggio operativo per un ulteriore deconsolidamento di esposizioni creditizie per circa euroDeliberata inoltre la fusione per incorporazione di Banca Cesare Ponti nella banca genovese, da attuarsi entro la fine dell'anno.Il Consiglio, su proposta formulata dal Comitato Nomine, ha cooptato quale Consigliere di Amministrazione Luisa Marina Pasotti.