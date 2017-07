Trasporto aereo, arrivano nuove norme e sanzioni in tema di sicurezza

(Teleborsa) -Il, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del ministro della giustizia Andrea Orlando, hache, in attuazione di normative comunitarie,relative alla violazione delle disposizioni sulla gestione dei flussi del traffico aereo e sull’aviazione civile.Il primo dei due decreti, in attuazione del regolamento UE, introduce(ATFM – Air Traffic Flow Management)., limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l’efficienza dei vettori aerei, mantenendo la gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità dichiarata.Nello specifico, il decreto individua l’quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché pere per. Queste, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, varierannoin funzione della gravità e dell’ambito dell’infrazione. In caso di infrazioni reiterate, si prevede un aumento delle sanzioni fino al triplo dell’importo minimo previsto. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’ENAC è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’applicazione del decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.e prevede l'stiutizione di un’per la sicurezza aerea in attuazione del regolamento UE.Il decreto stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento stesso,Le sanzioni riguardano ilin materia di aeronavigabilità, regole dell’aria e protezione ambientale, nonché dei requisiti che devono avere piloti, assistenti di volo e allievi e i relativi centri di addestramento, gli esaminatori e i centri aeromedici, le operazioni di volo, gli aeroporti, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e il relativo personale, i controllori del traffico aereo e le relative organizzazioni di addestramento.Sono introdottea seconda che la violazione sia commessa da una persona fisica o da una organizzazione. Per queste ultime, dotate di struttura di maggior rilievo e, presumibilmente, di patrimonio più consistente, è prevista una misura più alta delle sanzioni.Anche in questo caso il testo individuaquale organismo responsabile dell’delle violazioni e delli amministrative pecuniarie previste, da comminare in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza.È inoltre introdotto uno specifico meccanismo per il caso di. Si prevede in particolate che, in tal caso, l’ENACa regolarizzare le violazioni entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per eliminare le eventuali conseguenza dannose o pericolose dell’illecito. Solo in caso di inottemperanza alla diffida la stessa Autorità procede ad applicare la sanzione amministrativa prevista.