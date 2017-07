Lavoro, in 12 mila per il concorso di 300 posti da infermiere

(Teleborsa) -è ormai cosa nota e risaputa. Sono i giovani i più colpiti dalla crisi che non sanno come venire fuori da una situazione di disagio e difficoltà che ha congelato il loro futuro. Loro, ovviamente, non si arrendono e le provano tutte pur di ottenere l'occupazione in grado di regalare un po' di serenità e stabilità economica. Morale della favola: come da copione,Dopo anni di blocco delle assunzioni, non potevano farsi scappare un'occasione così ghiotta e si sono presentati da tutta Italia alla Fiera del Mare per affrontare l’esame.Si erano iscritti in oltreDue ore di pratiche prima di potersi sedere al proprio posto per giocarsi la prima selezione in poco meno di un’ora: per la prova informatica, un test a risposte chiuse, concessi 45 minuti per 45 domande di cultura generale e logica. Ne passeranno