RCS, Cairo conferma guidance su utile 2017 ma il titolo non si scalda

RCS

(Teleborsa) - Urbano Cairo, Ad e Presidente diconferma la previsione di chiudere l'anno con un utile netto di circa 45 milioni di euro."La guidance è la nostra bussola, il nostro obiettivo, che mi sento di confermare, viaggiamo per fare quello - ha detto Cairo durante la presentazione dei palinsesti di La7 a Milano - E' una cosa molto sfidante e importante perché il mercato non è brillantissimo, pubblicitariamente".Nonostante l'indicazione,a fronte del guadagno di oltre l'1% mostrato dall'indice di riferimento FTSE IT All Share.