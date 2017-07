Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.553,09 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.447,83 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,25%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,61%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,49%),(+1,41%),(+1,39%) e(+0,87%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,18%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,61%.Tra i(+4,41%),(+4,27%),(+4,26%) e(+2,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,80%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,48%.Sensibili perdite per, in calo del 3,21%.In apnea, che arretra del 2,26%.