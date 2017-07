Enel festeggia con Formula E il primo ePrix a zero emissioni

Enel

(Teleborsa) -– il primo campionato automobilistico mondiale per monoposto elettriche – si unisce aper compensare le emissioni della, rendendolo ilnella storia del campionato.Prima dell’evento che si svolgerà a Brooklyn, presso il Cruise Terminal a Red Hook, il 15 e 16 luglio,, Fondatore e Amministratore Delegato di Formula E, insieme alla Presidente di Enel,, all’Amministratore Delegato di Enel,, e a, Amministratore Delegato di DHL Express, hannoEnel - Official Power Partner di Formula E – contribuisce allarelative all’allestimento e all’alimentazione degli eventi della Formula E grazie alle sue soluzioni diEnel compenserà completamente le emissioni dell’evento di New York attraverso certificati di riduzione di emissioni relativi al proprio portafoglio di impianti rinnovabili, come l’impianto eolicodi Enel Green Power da 74 MW, in Messico.Il necessario per la gara di New York – incluse tutte le 40 monoposto elettriche di Formula E, le batterie e i pezzi di ricambio – è stato portato negli USA da DHL grazie all’esperienza nei trasporti marittimi, che producono emissioni di CO2 100 volte minori rispetto a quelli effettuati per via aerea.