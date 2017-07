FS, oltre 2,7 milioni di download per l'App Trenitalia

(Teleborsa) - Sempre più clienti usano l’App Trenitalia: alla fine del primo semestre 2017 i download hanno raggiunto i 2,7 milioni (+10% rispetto al 2016) e sono statiIntanto: da luglio anche i clienti che non posseggono una CartaFRECCIA possono acquistare o modificare un titolo di viaggio inserendo semplicemente l’email a cui inviarlo. Una soluzione che ha consentito in pochi giorni di vendere oltre 12 mila biglietti. E, acquistati tramite accordi delle aziende con Trenitalia.L’applicazione consente di comprare biglietti per viaggi nazionali e regionali, cambiare la prenotazione, richiedere il rimborso, visualizzare il tabellone di arrivi e partenze delle stazioni e ricevere notifiche e informazioni, in tempo reale, sull’andamento dei treni di proprio interesse, sia di lunga percorrenza sia regionali.ed è scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.