Descalzi: "Nessuna intenzione di vendere Eni Gas e Luce"

Eni

(Teleborsa) -non venderà, ma intende "svilupparla". Parola di. L'amministratore delegato del Cane a sei zampe, intervenuto oggi 18 luglio in audizione inha spiegato:"Era in una situazione non semplicissima, in due anni e mezzo abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche in apnea. Adesso l'azienda sembra che sia sulla strada giusta, ha le carte in regola per giocare un ruolo importante". Il numero uno di Eni ha precisato: che svilupparla vuol dire "una joint venture o l' IPO ".Quest'ultima opzione avverrebbe "non subito", perché richiede tempo. Credo nella società e nelle persone", ha spiegato il numero uni di Eni che ha toccato molti temi dai colloqui in corso con l'Angola e il Mozambico per lo sviluppo di progetti sulle rinnovabili ai target operativi di Eni che permetteranno all'azienda di aumentare il free cash flow per ripagarsi gli investimenti e i dividendi.ha spiegato che Eni stima un aumento dell'occupazione in Italia per la chimica e la nuova società di vendita retail di Gas and Power.