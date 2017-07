Wall Street continua senza convinzione

Dow Jones

(Teleborsa) -Gli investitori rimangono a guardare la stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo e riserva grandi sorprese. Dai conti ben oltre le stime di Bank of America a quelli invariati di Goldman Sahcs .Occhi puntati anche sulla riunione della BCE, in calendario giovedì 20 luglio.Dal fronte macro, i prezzi import export di giugno si sono rivelati in calo , mentreAll'orizzonte, rimane la Riforma della Sanità che salta . Si tratta di un nuovo fallimento per il presidente degli Stati Uniti,, si muove sotto la parità il, che scende a 21.572,23 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%. Sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata con un -0,04%. Frazionali rialzi per il(+0,52%).. I più forti ribassi si abbattono suche continua la seduta con -0,83%., che cede lo 0,67%.che registra una flessione dello 0,55%.(+9,17%),(+1,14%),(+0,95%) e(+0,88%).suche ottiene -1,97%.,che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.diche scende dell'1,61%.scende dell'1,48%.