Abertis, Enaire mette i bastoni tra le ruote ad Aena

Aena

Abertis

(Teleborsa) - L'operatore aeroportuale spagnoloha ammesso che il suo Board ha discusso la possibilità di lanciare un' OPA per il gigante infrastrutturale nazionalema lo Stato iberico, suo azionista di maggioranza attraverso l'ente pubblico Enaire, ha rallentato l'operazione. Lo riporta El Pais che spiega chelo avrebbe riferito alla(CNMV): autorità spagnola di controllo dei mercati.Aena ha confermato che il suo Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo si sono riuniti per discutere "la redditività finanziaria e industriale" di un' OPA per Abertis, il gruppo sul quale l'italianaIl consiglio del soggetto pubblico ha riferito che "dopo aver esaminato la potenziale acquisizione di Abertis da Aena e valutato le implicazioni di ogni genere, e le ragioni di opportunità e il contributo al pubblico interesse, ha deciso all'unanimita di respingere questo potenziale acquisizione" come si riflette nella comunicazione al CNMV.L'Autorità spagnola di controllo dei mercati spagnola aveva già annunciato la sospensione del titolo Abertis in Borsa proprio a causa di questi rumors.