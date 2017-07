Daimler gioca d'anticipo, richiama 3 milioni di Mercedes in Europa

Daimler

(Teleborsa) - Il gruppo, proprietario dei marchi Mercedes-Benz e Smart, richiamerà oltre 3 milioni di auto con motore diesel in Europa.Apportare dei cambi ai motori diesel."Il dibattito pubblico riguardo ai motori diesel sta creando incertezza" - ha dichiarato il"abbiamo deciso di adottare misure aggiuntive per rassicurare i proprietari di queste vetture e per rafforzare la fiducia nella tecnologia diesel".Daimler investirà circa 220 milioni di dollari per l'upgrade dei suddetti motori.