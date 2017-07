Brexit, negoziati ancora in alto mare

(Teleborsa) - Diritti dei cittadini e costo Brexit,, "dato che i negoziati cominciano appena, bisogna essere seri". Così ilal termine del secondo round negoziale per la Brexit . "So bene che ci sono compromessi che devono essere fatti nei negoziati, ma", anche perché "come volete che io possa lavorare se non abbiamo ancora un quadro globale di quello che la Gran Bretagna pensa sia coperto dall'accordo di ritiro" dall'UE.La seconda tornata di negoziati si è chiusa dunque con progressi raggiunti su alcuni fronti, ma con frustrazione in altri.Barnier ha sottolineato che, sugli impegni finanziari, dell'Irlanda del Nord. "Progrediamo meglio - ha spiegato - quando le nostre posizioni rispettive sono chiare".. "Siamo" su tutti i vari dossier prioritari della Brexit, ossia i diritti dei cittadini, gli obblighi finanziari e il rapporto con l'Irlanda. "Ci sono" - ha sottolineato - e "speriamo che manterremo questo modello" di negoziati anche nelle prossime settimane.