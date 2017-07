Sciopero, giovedì nero per il trasporto pubblico di Roma e Napoli

Easy Jet

(Teleborsa) -. Oggi, 20 luglio 2017, è in corso uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale nella Captale e nella città partenopea.Originariamente era previsto uno sciopero nazionale e che poi è stato annullato , come annunciato dal, qualche giorno fa vuole giocare la carta della, l’interruzione dei servizi durerà così solo 4 ore, tra le 8:30 e le 12:30, e riguarderà sia la rete ATAC che quella periferica gestita da Roma TPL.oli è invece in corso uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato USB: i servizi sono garantiti tre le 5 e le 8 e tra le 17 e le 20., nella città didove hanno incrociato le braccia i lavoratori dell’AtmL’agitazione continuerà fino alla fine mese: martedì 25, i disagi interesseranno le città di Bari e Trani per lo sciopero proclamato nel tpl dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia.Il 26 Luglio, invece, a incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto aereo: Cub ha proclamato 4 ore di sciopero generale dalle 13.00 alle 17.00. Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina diaderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.