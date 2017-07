Microsoft, utili più che raddoppiati grazie a forte crescita cloud

Microsoft

(Teleborsa) - E' boom di profitti per il colosso tecnologico fondato da Bill Gates, che beneficiano delle forti performance della divisione cloud.Ildisi è chiuso con utili pari a 6,51 miliardi di dollari, pari a 83 cent per azione, in aumento rispetto ai 3,12 miliardi (39 cent per azione) riportati nello stesso periodo di un anno fa. Al netto di voci straordinarie, i profitti per azione sono passati a 98 centesimi da 69 centesimi, sopra le attese degli analisti per 71 centesimi.hanno evidenziatocontro i 6,7 miliardi di un anno prima.