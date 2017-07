Wall Street sottotono, pesano le trimestrali

General Electric

(Teleborsa) - L'prosegue all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street caratterizzata dall'. Gli investitori quindi si concentrano sullae previste per oggi.Tra le big, in primo piano i risultati di Microsoft migliori delle attese e trainati dalle performance delle attività cloud . mentre ha deluso la trimestrale di, soprattutto la guidance fornita per il terzo trimestre Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.470,7 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,18%), come l'S&P 100 (-0,2%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%.Tra i(+1,80%),(+1,09%),(+0,64%) e(+0,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.