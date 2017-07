Eurozona, segnali di rallentamento dalla manifattura

(Teleborsa) -, pur confermandosi in espansione, e mette ulteriore pressione sulle autorità monetarie europee per estendere il programma di Quantitative Easing Nel mese in esame, segnalanella stima flash, ilè peggiorato a 56,8 punti rispetto ai 57,4 di giugno, deludendo le stime degli analisti che avevano prospettato un dato a 57,2 punti.Stabile invece il settore servizi, con il relativoa 55,4. Il dato è comunque leggermente al di sotto del consensus (55,5 punti).Come conseguenza di questo pit-stop, ilsi porta a 55,8 punti rispetto ai 56,3 di giugno. Anche in questo caso il valore disattende leggermente le stime (56,2 punti)."I dati dell’indagine sono rimasti coerenti con la crescita trimestrale del PIL dello 0,6%, in leggero ribasso rispetto al tasso segnalato durante il secondo trimestre di oltre lo 0.7%.", ha commentato, Chief Business Economist presso IHS Markit.,La perdita di vigore della crescita dell'Eurozona getta dubbi sulle tempistiche del: "gli organi decisionali della BCE non avranno fretta ad implementare un ulteriore alleggerimento quantitativo, e considereranno tutte le opzioni sino a quando la banca centrale non vedrà chiari segnali di sostenibilità della ripresa”, ha spiegato l'economista.