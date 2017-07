Italia, segnali di ripresa dal mercato immobiliare

(Teleborsa) -su una futura ripresa dei valori . Nell'rileva che le convenzioni notarili di compravendite per unità immobiliari (169.527) crescono dell’1,8% su base congiunturale (+1,6% il settore dell’abitativo e +4,5% il comparto economico).Anche inle convenzioni notarili aumentano del 6,5% (settore abitativo +6,5% e comparto economico +5,5%), ma in un contesto di, peraltro già evidenziato da una precedente inchiesta di Nomisma L’aumento su base annua interessa tutte le, con incrementi più significativi nel Nord-est e nel Nord-ovest per il settore dell’abitativo (rispettivamente +8,8% e +8,2%) e nelle Isole e nel Nord-est per quello economico (+9,5% e +8,1%).Gli incrementi congiunturali più significativi interessano il Nord-Est sia per il complesso delle compravendite di immobili (+3,1%) che per il comparto abitativo (+3,0%), il Nord-Ovest e il Sud per l’economico (+5,2% entrambe). Una lieve flessione si evidenzia, invece, al Centro sia per il complesso delle transazioni (-0,1%) che per il settore abitativo (-0,2%).La crescita tendenziale interessa sia le: per l’abitativo rispettivamente +7% e +6,1%, per il comparto economico +4,6% e +6,2%.Il 93,8% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di(159.024), il 5,6% quelli ad uso economico (9.534) e lo 0,6% quelli ad uso speciale e multiproprietà (969).Le, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (97.199) registrano un incremento del 2,5% rispetto al trimestre precedente e del 10,7% su base annua. La crescita tendenziale riguarda tutte le ripartizioni geografiche - con variazioni più consistenti nel Nord-Ovest (+12,2%) e nel Centro (+10,8%) – ed è più marcata nelle città metropolitane (+11,9%) rispetto ai piccoli centri (+9,8%).