Russiagate, Kushner: "nessun contatto improprio con Mosca"

(Teleborsa) -genero del presidente americano, smentisce contatti impropri con le autorità russe. A rivelarlo lo stessoalla vigilia della sua audizione in Senato in cui il marito di Ivanka dovrà rispondere sul Russiagate.Kushne r è finito nell'inchiesta dell'FBI sulle interferenze del Cremlino durante la campagna presidenziale di Putin del 2016 come "persona di interesse" anche seha rivelato, a suo tempo di avere piena fiducia nel genero In una notadice di aver avuto quattro incontri con i russi durante la campagna elettorale del 2016, ma nessuno improprio e che non ha mai avuto legami con alcun Governo straniero durante la campagna e nega contatti segreti con l'ambasciatore russo negli States.