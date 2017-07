Snam in cerca di opportunità di collaborazione nel mercato gas della Grecia

Snam

(Teleborsa) - "Sviluppare ambiti di collaborazione a supporto della gestione e dello sviluppo del sistema infrastrutturale gestito dain vista della fase finale del processo di apertura del mercato domestico a terzi. E' questo l'obiettivo del Memorandum of UnderstandingL'accordo si inquadra nell'ambito delle attività avviate dalla business unit Snam Global Solutions con l’obiettivo di valorizzare a livello globale le esperienze, le competenze e il know-how distintivi di Snam, sviluppati nei suoi 75 anni di attività e gestione dell’intera filiera infrastrutturale del gas in Italia e in Europa.La collaborazione è rivolta, tra l’altro, a supportare EDA THESS nello sviluppo e nell'implementazione di metodologie e tecnologie di massima efficienza, in coerenza con il contesto regolatorio vigente.La Grecia ha operato l'unbundling societario del mercato del gas naturale a partire dalla fine del 2016, prevedendone la piena apertura da gennaio 2018, così da consentire, tra le altre cose, una maggiore diffusione dell’utilizzo del gas naturale nelle diverse aree del Paese.A Piazza Affari, il titolo siavanza dello 0,20%.