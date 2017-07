Borse europee positive. Valanga di trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con l'attenzione dellache continua ad essere al centro dell'attenzione degli investitori. Il focus del mercato resta concentrato inoltre sulla, che inizia oggi per terminare domani con l'annuncio sui tassi di interesse USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165, dopo essere volato fino al massimo di 1,17 dollari: l'indice Ifo tedesco è salito inaspettatamente, nel mese di luglio , attestandosi al nuovo livello record di 116 punti e fornendo un nuovo segnale di solidità della ripresa europea. Segnale confermato anche dal report dell'FMI che ha parlato di ripresa dell'Eurozona in rafforzamento , pur avvertendo sulla permanenza di "significativi rischi al ribasso".Lieve calo dell', che scende a 1.250,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,96%), che raggiunge 47,71 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%.avanza dello 0,77%. Resistente, con un aumento dello 0,65%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,61%.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,23 miliardi di euro, con un incremento di ben 281,2 milioni di euro, pari al 14,41% rispetto ai precedenti 1,95 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,63 miliardi di azioni.A fronte dei 220 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 122 azioni. In lettera invece 84 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 14 stocks.(+2,14%),(+1,77%) e(+1,46%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,87%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+3,40%),(+3,40%),(+2,40%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,45%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,35%.