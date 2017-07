IMA, perfezionato closing acquisto 60% in Eurosicma

IMA

(Teleborsa) -ha perfezionato con la famiglia Redaelli il closing per l’acquisto del 60% delle azioni della società Eurosicma, con sede a Segrate(Milano), che produce e commercializza macchine automatiche ed impianti per il confezionamento orizzontale in flowpack e fold per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica.L’intervento finanziario di IMA è pari aIl gruppo ha inoltre sottoscritto contratti di opzione Put & Call sul restante 40% da esercitarsi entro il mese di aprile del 2027.