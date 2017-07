Scuola: nuovo anno, vecchi vizi, problemi per graduatorie d'istituto e nuove nomine

(Teleborsa) - L’avvio dell’anno scolastico 2017/18 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite.Come i casi dei, tramite Istanze on line, per indicare le scuole dove collocarsi in lista d’attesa a seguito della presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia valide per il triennio 2017/2020. Solo che: addirittura, l’ultimo giorno utile all’invio del modello da parte di. E siccome la mole di supplenti coinvolti è altissima, circa, è chiaro che gli esiti di un intoppo di questo genere non potranno che ripercuotersi sull’organizzazione delle nuove graduatorie e sulle nomine da attuare con l’avvio delle lezioni.Secondo, " Buona Scuola di Renzi: quello delle macchinose, illegittime e inutili individuazioni del personale attraverso la scelta dei presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema non era nel numero dei criteri da indicare, come invece sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella, che per legge deve essere legato all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti".Per quel che riguarda l’- continua il sindacalista - si tratta dell’: "si è partiti con un regolamento che escludeva una sfilza di categorie, contro cui abbiamo presentato ricorso. Poi, sono subentrati i problemi di compilazione. Infine, altre problematiche riguardanti gli invii".Considerando i tanti nodi non sciolti - conclude Pacifico - come i 100mila posti che andranno ancora in supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che potrebbero non essere coperti, per non parlare dei 1.900 posti da preside e 1.700 da Dsga che andranno in reggenza, in attesa di, "è ormai certo che l’avvio dell’anno scolastico 2017/18 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite".