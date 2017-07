Siccità, pioggia sull'Italia non fa rientrare l'allarme

Acea

(Teleborsa) - Resta alto l'allarme siccità nonostante il meteo preveda pioggia sull'Italia.. E' questa la stima dell'Autorità per l'energia e il sistema idrico, secondo cui il fabbisogno di investimenti per acquedotti, fognature e depurazione nel periodo 2016-2019 corrisponde a circa 3,2 miliardi all'anno. Intanto la situazione di Roma rimane critica con la razionalizzazione delle risorse idriche che è tutt'altro che scongiurata. Dopo il battibecco tra Acea e Regione Lazio sulla turnazione idrica che già interessa circa venti comuni in provincia di Roma, anche lIntanto, oggi 25 luglio, il sindaco di Romainsieme al governatore del Lazio, ha deciso di tenere un incontro in Campidoglio tra l'assessore regionale competente e i rappresentanti dicon l'obiettivo si scongiurare lo stop acqua ai romani.