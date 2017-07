Atlantia perfeziona cessione dell’11,94% di Autostrade per l’Italia

Atlantia

(Teleborsa) -ha perfezionata la cessione di una partecipazione dell’11,94% del capitale di Autostrade per l’Italia l’Italia, secondo le modalità annunciate lo scorso 27 aprile.Il consorzio formato da Allianz Capital Partners, per conto di Allianz Group, EDF Invest e DIF, attraverso i suoi fondi DIF Infrastructure IV e DIF Infrastructure V, ha esercitato l’opzione call concessa su un ulteriore 1,94% del capitale.: Atlantia (88,06%); Appia Investments (società direttamente e indirettamente detenuta dai predetti membri del consorzio e designata quale acquirente ai sensi del contratto dicompravendita dagli stessi sottoscritto 6,94%); Silk Road Fund (5%).Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti evidenzia una valutazione per il 100% del capitale di Autostrade per l’Italia pari a 14.800 milioni di euro.Nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di compravendita, si è riunita l’Assemblea dei soci di Autostrade per l’Italia, che ha deliberato l’adozione del nuovo statuto di Autostrade per l’Italia, nonché, tra l’altro, la rideterminazione del numero dei componenti delConsiglio di Amministrazione e l’integrazione dello stesso.